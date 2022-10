Undecember bombardato di recensioni negative per il sistema di monetizzazione troppo rapace

Undecember, gioco di ruolo d'azione free-to-play di Needs Games di recentissima pubblicazione, sta subendo il classico bombardamento di recensioni negative per via del suo sistema di monetizzazione, definito troppo rapace dai giocatori. Attualmente il gioco conta 547 recensioni, di cui soltanto il 27% positive.

Come già detto, le motivazioni delle critiche sono tutte più o meno le stesse: i prezzi delle microtransazioni, come leggibile ad esempio nella recensione di tiamats4esgares, una delle più apprezzate:

"I prezzi del negozio sono oltraggiosi. Con 45 dollari puoi comprare appena tre stash tab in offerta!!!! Si ottiene molto di più in PoE (Path of Exile Ndr) con soli 20 dollari. Questo gioco prova in ogni modo a forzarti verso gli acquisti perché ci sono un milione di ricompense di login che sono spazzatura inutile, che vanno a occupare spazio nell'inventario perché pensi che a un certo punto possano servirti.

Però per avere un pet per l'auto-loot e l'auto-raccolta (in modo che tu non debba tornare in città ogni 5 secondi, dato il poco spazio nell'inventario) devi spendere 10 dollari al mese.

Fate finta che non esista e andate a giocare a PoE".

C'è addirittura chi ha paragonato Undecember al punto di riferimento del genere, in quanto a rapacità delle microtransazioni, come l'utente doomhephasto:

"Basato quasi completamente sul negozio. Sembra un clone di Diablo Immoral (è un gioco di parole con Diablo Immortal, ovviamente Ndr)."

Insomma, per ora le reazioni del pubblico a Undecember sono quelle dei mezzi disastri. Speriamo che il gioco si risollevi con qualche aggiornamento.