Under the Waves, trailer cinematografico apre i preorder del gioco Quantic Dream

Si aprono i preorder per Under the Waves, la nuova avventura subacquea prodotta da Quantic Dream, in arrivo il 29 agosto su PC, PlayStation e Xbox: ad annunciarlo è uno spettacolare trailer cinematografico.

Annunciato più o meno un anno fa, Under the Waves ci mette al comando di Stan, un sommozzatore professionista che accetta di lavorare come guardiano di una stazione di monitoraggio situata in fondo al Mare del Nord.