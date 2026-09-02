Unico presenta un monitor 4:3 pensato per il retrogaming

Il monitor adotta il formato 4:3 , scelto per richiamare le proporzioni degli schermi dell'epoca delle console retro, e dispone di diverse connessioni dedicate ai sistemi più datati, tra cui RGB e VGA. Non manca inoltre una porta HDMI, che permette di collegare anche hardware moderno.

Unico si prepara a proporre un nuovo monitor pensato per chi gioca ancora con console e computer d'epoca. Si chiama TRAVELLER•ULW10 ed è un display LCD moderno che cerca di recuperare parte dell'esperienza dei vecchi televisori, senza rinunciare alla compatibilità con le piattaforme attuali. Insomma, è pensato per il retrogaming.

Un ibrido

L'idea di Unico è quella di collocarsi a metà strada tra i vecchi monitor e televisori CRT, considerati ancora oggi la soluzione più fedele per riprodurre l'aspetto dei giochi d'epoca, e i moderni televisori abbinati a scaler e dispositivi di elaborazione del segnale. L'azienda descrive infatti l'ULW10 come "un modo moderno per ridare vita a certe sensazioni" e chiarisce che l'obiettivo non vuole competere con i migliori monitor tradizionali.

TRAVELLER•ULW10 in uso

"ULW10 non cerca di essere il miglior monitor sul mercato", ha spiegato la compagnia. "Cerca di offrire un'esperienza che i monitor convenzionali non offrono."

Tra le caratteristiche del progetto c'è anche un vano posteriore destinato a riporre la console collegata, mentre il peso contenuto dovrebbe rendere relativamente semplice spostare il monitor da un ambiente all'altro.

Unico ha già aperto la pagina Kickstarte del Traveller ULW10, senza però far partire la campagna di raccolta fondi. Volendo è possibile registrarsi, per avere aggiornamenti all'apertura delle offerte.