Unieuro, volantino Passione Casa: Nintendo Switch e giochi PS5 in offerta

Unieuro ha lanciato le offerte del suo nuovo volantino, che consente di acquistare Nintendo Switch e alcuni giochi PS5 approfittando di sconti interessanti.

Con i suoi 79,87 milioni di unità vendute, Nintendo Switch continua a tenere banco, approfittando anche della scarsa reperibilità delle console next-gen.

In questo caso è possibile portarsi a casa il modello standard di Switch con un gioco a scelta in bundle a 359,99 euro anziché 389,98, oppure Nintendo Switch Lite a 199,99 euro anziché 219,99.

Per quanto riguarda invece i giochi per PlayStation 5, ci sono Call of Duty: Black Ops Cold War a 59,99 euro anziché 79,99 e Watch Dogs: Legion a 34,99 euro anziché 69,99.

Il volantino include tuttavia anche diversi titoli PS4, Xbox e Nintendo Switch in promo, oltre ad alcuni accessori per la console ibrida giapponese. Potete consultare l'elenco completo delle offerte cliccando qui e attivando gli opportuni filtri.

