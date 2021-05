Ratchet & Clank Rift Apart ricrea il meme di Zemo da Falcon & The Winter Soldier

I meme sono il sale dell'world wide web. Forse è un po' esagerato, ma di certo sui social network un meme al momento giusto può aiutare a pubblicizzare un prodotto. Insomniac Games lo sa bene e ha infatti deciso di ricreare la già famosa scena di Zemo che balla (proveniente da Falcon & The Winter Soldier). Il tweet è già un successo, con più di 17.000 Mi Piace.

Come potete vedere qui sotto, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno ricreato solo un breve frammento, ma si sono dati da fare perché fosse perfetto. Le animazioni e l'illuminazione, secondo quanto indicato, sono state create appositamente. Non è inoltre il primo meme proveniente dal mondo Marvel che il team ha realizzato per Ratchet & Clank Rift Apart.

Come potete vedere poco sotto, infatti, quando lo sviluppatore ha presentato al mondo Rivet, secondo personaggio di Ratchet & Clank Rift Apart, lo ha fatto anche con una piccola gif ispirata da Wandavision. Possiamo infatti vedere Rivet fare un occhiolino e sorridere. Il movimento e il testo di accompagnamento richiamano visibilmente a uno dei personaggi di Wandavision.

Il pubblico di tutto il mondo in questi ultimi mesi è estremamente interessato alle novità Marvel e sfruttarne la popolarità per pubblicizzare Ratchet & Clank Rift Apart è di certo un'ottima idea da parte di Insomniac Games.

Ecco infine la nostra anteprima dopo lo State of Play dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart.