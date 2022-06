V Rising, vendite a 1,5 milioni di copie su Steam per il survival con i vampiri

Le vendite di V Rising hanno raggiunto quota 1,5 milioni di copie su Steam: non accenna a fermarsi il successo del survival a base di vampiri sviluppato da Stunlock Studios.

Un successo inaspettato, quello di V Rising, che ha colto gli autori un po' alla sprovvista: la formula del loro titolo non era semplicissima da comprendere, ma con la beta e l'accesso anticipato gli utenti hanno potuto toccare con mano il prodotto e apprezzarne le peculiarità.

Il traguardo degli 1,5 milioni di copie è stato raggiunto in appena due settimane dal lancio in Early Access su Steam, e l'apprezzamento dei giocatori non si è fatto attendere con l'88% di recensioni positive sulla piattaforma digitale Valve.

Noi stessi abbiamo provato V Rising e siamo rimasti colpiti dalle qualità del gioco, in particolare l'ottimo sistema di combattimento, la progressione ben organizzata e le meccaniche relative al crafting.