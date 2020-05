Vader Immortal in arrivo su PlayStation VR, ecco la data di uscita

Vader Immortal, la spettacolare serie in realtà virtuale prodotta da LucasArts, è in arrivo anche su PlayStation VR: l'uscita dei tre episodi è prevista per questa estate.

Disponibile su Oculus Quest dallo scorso anno, Vader Immortal è uno show disegnato appositamente per i visori VR con protagonista il celebre villain di Star Wars, i cui eventi si dipanano nell'ambito di tre episodi.

Ambientata fra Star Wars - Episodio III: La Vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story, la storia di Vader Immortal è collegata a quella di Star Wars: Secrets of the Empire, un altro progetto di ILMxLAB e The VOID's.

Il protagonista della serie è un contrabbandiere che viene catturato dall'Impero, trovandosi a interagire con Darth Vader in persona, alle prese con eventi inaspettati e un susseguirsi di colpi di scena ulteriormente valorizzati dalla realtà virtuale.