Star Wars Jedi: Fallen Order, nuove modalità di gioco introdotte per lo Star Wars Day

Star Wars Jedi: Fallen Order non poteva certo mancare l'appuntamento con lo Star Wars Day, e infatti EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un aggiornamento di contenuti gratuito per il gioco, contenente nuove modalità e oggetti.

La parte centrale dell'aggiornamento gratuito è il nuovo hub di gioco noto come Meditation Training. Si tratta di una modalità a cui è possibile accedere dai Punti di Meditazione che si trovano all'interno del mondo del gioco, consentendo ai giocatori di partecipare a Combat Challenge con orde di nemici da affrontare.

Meditation Training introduce anche la Battle Grid, una sorta di sandbox che consente ai giocatori di creare i propri incontri selezionando ambientazione, dimensione dell'incontro, livelli di difficoltà e la possibilità di affrontare alcuni nemici molto speciali.

Le modalità di allenamento del Meditation Training si sbloccano una volta conclusa la storia principale di Star Wars Jedi: Fallen Order, attivando la nuova modalità New Journey +, che consente di riavviare la storia con tutti gli oggetti cosmetici precedentemente sbloccati. Immergersi in New Journey + sbloccherà anche alcuni accessori speciali, tra cui l'Uniforme dell'Inquisitore e i corrispondenti cristalli rossi della spada laser.

I giocatori troveranno anche alcuni nuovi accessori cosmetici per migliorare la loro spada laser, oltre a nuove skin per BD-1 che possono essere ottenute completando le Sfide Combattimento che si trovano nel Meditation Training. Respawn ha anche incluso una serie di modifiche all'accessibilità molto richieste tra cui opzioni di ridimensionamento della dimensione del testo, eventi quick-time skippabili e interruttori per semplificare l'interazione con gli oggetti durante il gioco.

In occasione dello Star Wars Day sono stati peraltro annunciati un nuovo film con regista Taika Waititi e nuova serie TV su Disney annunciati da Disney.