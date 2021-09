Valheim: update elimina un trucco per salire di livello velocemente e facilmente

Iron Gate ha eliminato un trucco per salire di livello velocemente e facilmente in Valheim. L'update più recente impedisce infatti di ottenere level up alle abilità delle armi colpendo alberi e rocce. Si trattava di una strategia usata spesso dai giocatori, ma l'aggiornamento Heath and Home cancella il tutto.

Questo cambiamento non è stato indicato dalla patch note ufficiale di Hearth and Home, ma un giocatore se ne è reso conto e ha condiviso un video nel sub-reddit di Valheim. Potete vedere il suo test qui sotto.

Si tratta di una scelta comprensibile da parte degli sviluppatori di Valheim, che desiderano che i giocatori giochino secondo le regole e si mettano in pericolo pur di salire di livello. Alcuni fan, nei commenti su Reddit, affermano che il sistema di progressione è proporzionale alla sfida, mentre altri affermano che la penalità in caso di morte sia troppo netta e senza questo trucco il gioco è sbilanciato.

Se siete assidui giocatori di Valheim, dovreste vedere cosa ha realizzato questo fan: un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando.