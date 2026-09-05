Valve avrebbe “fatto trapelare” il trailer di Left 4 Dead 2 per aggirare le regole dell’ESRB

Oggi può sembrare difficile da ricordare, ma Left 4 Dead 2 fu al centro di diverse polemiche già prima della sua uscita, nel novembre 2009. Il seguito arrivò infatti appena un anno dopo il primo capitolo e suscitò dubbi tra i giocatori a causa dell'eccessiva rapidità dello sviluppo e sulla volontà di Valve di sfruttare commercialmente il successo del predecessore. Oggi sarebbe diventato un live service e avrebbe risolto vendendo i nuovi contenuti ai giocatori, ma all'epoca non eravamo ancora abituati a certe operazioni.

Il gioco si sarebbe poi dimostrato un seguito all'altezza delle aspettative, per quanto molto simile all'originale, ma dietro le quinte ci fu anche una vicenda curiosa legata alla sua promozione. Poco prima del lancio, il trailer cinematografico di Left 4 Dead 2, successivamente utilizzato anche come filmato introduttivo, comparve online come presunto leak. Secondo Chet Faliszek, ex sceneggiatore di Valve e designer della serie, quella fuga di materiale non sarebbe stata affatto casuale.