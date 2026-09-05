Valve avrebbe “fatto trapelare” il trailer di Left 4 Dead 2 per aggirare le regole dell’ESRB

Oggi può sembrare difficile da ricordare, ma Left 4 Dead 2 fu al centro di diverse polemiche già prima della sua uscita, nel novembre 2009. Il seguito arrivò infatti appena un anno dopo il primo capitolo e suscitò dubbi tra i giocatori a causa dell'eccessiva rapidità dello sviluppo e sulla volontà di Valve di sfruttare commercialmente il successo del predecessore. Oggi sarebbe diventato un live service e avrebbe risolto vendendo i nuovi contenuti ai giocatori, ma all'epoca non eravamo ancora abituati a certe operazioni.
Il gioco si sarebbe poi dimostrato un seguito all'altezza delle aspettative, per quanto molto simile all'originale, ma dietro le quinte ci fu anche una vicenda curiosa legata alla sua promozione. Poco prima del lancio, il trailer cinematografico di Left 4 Dead 2, successivamente utilizzato anche come filmato introduttivo, comparve online come presunto leak. Secondo Chet Faliszek, ex sceneggiatore di Valve e designer della serie, quella fuga di materiale non sarebbe stata affatto casuale.
Gabe, biricchino
Faliszek ne ha parlato in un video su YouTube dedicato ad alcune delle battute eliminate dal gioco, spiegando come Valve avesse avuto diversi problemi con gli organismi di classificazione dei videogiochi a causa della violenza e del linguaggio presenti nella serie. Tra questi c'era anche l'ESRB, l'ente statunitense responsabile delle classificazioni dei videogiochi.
"Bisogna ricordare che, soprattutto ai tempi di Left 4 Dead e Left 4 Dead 2, Valve era in conflitto con l'ESRB, con l'Australia, con la Germania e con diversi altri Paesi per il linguaggio volgare o la violenza presenti nel gioco."
Secondo Faliszek, un avvocato di Valve intervenne anche sul lavoro degli sceneggiatori, chiedendo un maggiore controllo sui dialoghi. Il team decise quindi di eliminare dal gioco le espressioni più problematiche, in particolare quelle che avrebbero potuto superare i limiti imposti dagli organismi di classificazione.
Il problema, però, non riguardava soltanto il contenuto del gioco. All'epoca, le regole dell'ESRB applicate ai trailer promozionali erano differenti da quelle relative al prodotto completo. Un contenuto violento o volgare sufficientemente tollerato all'interno di un gioco con classificazione Mature poteva quindi creare problemi se mostrato in un filmato pubblicitario.
È proprio in questo contesto che sarebbe nato lo stratagemma di Valve. Secondo Faliszek, il trailer cinematografico di Left 4 Dead 2 non presentava contenuti più estremi rispetto al gioco, ma l'ESRB non ne avrebbe comunque consentito la pubblicazione ufficiale. La soluzione sarebbe stata quindi farlo apparire online come un video "trapelato" accidentalmente.
"Abbiamo fatto trapelare il nostro trailer in anticipo, perché non ci permettevano di pubblicarlo. Lo ammetto. Credo che ormai non possiamo finire nei guai per questo. Sono passati quasi 20 anni."