Vesper: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Cordens Interactive e Deck13 hanno pubblicato un nuovo trailer di Vesper per annunciare la data d'uscita ufficiale: il 30 luglio 2021. Si tratta di un progetto tutto italiano davvero promettente, che sembra essere stato sviluppato con gran gusto e sapienza. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Se vi interessa provarlo, su Steam è disponibile la demo ufficiale. La potete scaricare dalla pagina di Vesper. Leggiamo anche la descrizione del gioco:

Vesper è un'avventura ispirata ai classici platform atmosferici degli anni '90, con una forte enfasi sulla furtività e sui puzzle ambientali. Seven è un piccolo androide perso in un mondo abbandonato, reso pericoloso dalle vestigie di un'antica civiltà. Inizialmente senza poteri, o abilità per sconfiggere i suoi inseguitori, Seven entra in possesso della Drive Gun, un'antica arma capace di assorbire la luce, controllare le menti e capovolgere le sorti dello scontro.

Scegli bene, e scegli in fretta, mentre macchine spietate ti danno la caccia in una serie di frenetici inseguimenti.

Nasconditi dai tuoi inseguitori e agisci furtivamente oltre le linee nemiche per raggiungere il tuo obiettivo.

Usa la Drive Gun per assorbire le fonti di luce e crea zone d'ombra in cui nasconderti.

Inietta le luci assorbite all'interno di antichi marchingegni, per aprirti nuove vie e attivare trappole mortali.

Controlla le menti dei tuoi nemici utilizzando la Luce e sbarazzatene dopo aver sfruttato le loro abilità.

Prendi il controllo del tuo destino e decidi le sorti della tua specie.