Avatar: Frontiers of Pandora, ray tracing e novità tecniche in video da Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora potrà contare sul ray tracing per l'illuminazione globale e i riflessi, nonché su di una serie di novità tecniche che Ubisoft ha rivelato in un nuovo video diario dedicato al gioco.

Presentato con un trailer all'E3 2021, Avatar: Frontiers of Pandora si pone come un progetto decisamente ambizioso per la casa francese, che vuole fare del proprio meglio per rendere giustizia a una licenza così importante.

Come riportato nella nostra anteprima di Avatar: Frontiers of Pandora, il gioco utilizzerà una visuale in prima persona per metterci al comando di uno dei Na'vi di Pandora nell'ambito di un'avventura inedita.

Avatar: Frontiers of Pandora, uno sguardo al mondo di gioco.

Potremo muoverci liberamente all'interno della lussureggiante ambientazione aliena, contando su di una tecnologia rinnovata per quanto concerne le nuvole volumetriche e su tanti altri miglioramenti apportati al motore grafico.

Guarda tutti gli ultimi aggiornamenti apportati al motore di gioco Snowdrop e scopri come sfrutta al massimo la nuova generazione di hardware per ricreare il suggestivo mondo di Pandora all'interno di una immersiva esperienza open world.