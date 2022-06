Video-Giochi: lanciata campagna IndieGoGo del secondo volume, per chi ama la storia dei videogiochi

Lo storico dei videogiochi Andrea Contato ha lanciato la campagna IndieGoGo del secondo volume di Video-Giochi, opera divisa in cinque parti che racconta la storia del nostro medium in modo interessante e completo, partendo dai giochi e dai personaggi più rappresentativi.

La campagna comprende anche la revisione del primo volume, cui sono stati aggiunti diversi contenuti e di cui sono stati rivisti alcuni capitoli.

Video-Giochi: Volume 2, campagna IndieGoGo

Leggiamo come viene descritta l'opera nella pagina della campagna:

Questo progetto è nato dalla collaborazione con Mauro Corbetta e l'Associazione culturale Retroedicola Videoludica di Bergamo, che da molti anni si occupa di promuovere la Cultura del Videogioco, focalizzandosi sulla ricerca, raccolta e catalogazione di tutti i videogiochi e prodotti correlati.

Mi chiamo Andrea Contato e sono un autore di saggistica, ricercatore della Storia del Videogioco e dell'informatica, nonché autore di Through the Moongate: la storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc e Ultima, un saggio che ha riscosso un certo apprezzamento a livello mondiale, pubblicato in lingua italiana, inglese e, a settembre di quest'anno, in russo.

Video-Giochi è il nostro prossimo progetto, un'opera che ripercorre la storia dei videogiochi dalle origini fino al 1999, trattando indifferentemente sia i giochi per computer che per console, sia gli arcade che i dispositivi handheld. Con una particolare attenzione all'aspetto umano, alla storia delle persone impegnate nel loro sforzo creativo e all'evoluzione della tecnologia e le scelte di design, Video-Giochi è basato su un'approfondita ricerca decennale di fonti dirette e indirette e decine di interviste inedite e appositamente realizzate per corredare l'opera di informazioni nuove e dettagliate.

Video-Giochi è composta da cinque volumi e il primo - Stage 1 - è stato pubblicato a ottobre del 2021. Qui potrai trovare il piano dell'opera provvisorio e un capitolo in preview per valutazione.

Con questa operazione di crowdfunding intendiamo finanziare la stampa e la pubblicazione del secondo volume, Stage 2, dando la possibilità ai contribuenti di accedere a ricompense riservate ed eventualmente, per chi scopre ora l'opera, di recuperare il primo volume con gli appositi Perk.

La cifra richiesta per far diventare il volume realtà è abbastanza contenuta, visto che si parla di 3.000€. Il contributo base, per avere il libro in formato ebook, è di 10€. I contributi superiori consentono di ottenere anche il primo volume, in formato digitale o cartaceo, nonché i due volumi da cui è composta l'opera "Through the Moongate", in cui viene raccontata la storia di Richard Garriott e della sua Origin Systems.