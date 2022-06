Vampire Survivors: l'aggiornamento 0.7 aggiunge un nuovo stage

Vampire Survivors sta per essere aggiornato alla versione 0.7, versione in cui sarà introdotto un nuovo stage. La patch dovrebbe essere pubblicata il 9 giugno, giusto in tempo per la Summer game Fest. Probabile che vedremo il gioco in alcuni degli eventi programmati.

Oltre allo stage 5, l'aggiornamento 0.7 dovrebbe introdurre nuovi potenziamenti, una nuova arma e la sua evoluzione.

Se i nuovi contenuti sono sicuri, la loro forma è ancora vaga. In che senso? La nota di rilascio preliminare, pubblicata sul canale Discord del gioco, non scende nei dettagli in alcun modo. Si parla della più grossa e folle patch del gioco, ma non viene spiegato altro. Insomma, bisogna attendere per scoprire tutto sui contenuti cui ha lavorato lo sviluppatore Poncle (che ricordiamo essere italiano, per vivendo nel Regno Unito).

Della nuova arma si dice che potrà distruggere un sciame di gatti arrabbiati, mentre pare che tornerà l'evento legato all'eclisse lunare, che tanto era piaciuto con l'ultimo aggiornamento. Insomma, i fan di Vampire Survivors possono attendere con seria ansia il 9 giugno, perché ci sarà pane per i loro denti, sotto forma di tanti nuovi nemici.