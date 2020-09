Vodafone Happy Friday, premi e regali di venerdì 11 settembre 2020

Anche oggi venerdì 11 settembre 2020, come tutti i venerdì che si rispettino del resto, torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday. Si tratta del programma fedeltà dell'operatore rosso, che a cadenza settimanale propone premi e regali per i propri clienti più affezionati.

Le iniziative di oggi potrebbero convincervi, e del resto gratis non si butta via nulla, dunque perché non approfittarne? Vodafone Happy Friday proporrà questa volta un ebook a scelta tra sei proposti da La Feltrinelli, oppure in alternativa uno sconto Nespresso fino al 50% su un pack tra diversi set proposti. Non è da escludere che a sorpresa alcuni clienti Vodafone possano aver ricevuto proposte differenti.

Nespresso fornirà al cliente Vodafone un codice coupon da utilizzare entro il 20 settembre 2020; la scadenza dell'iniziativa legata alla Feltrinelli, invece, è più vicina: avrete di tempo fino al 17 settembre 2020. Per ottenere i regali, come sempre, farete riferimento all'app MyVodafone e nell'apposita sezione Vodafone Happy disegnerete lo smile sorridente.

I titoli proposti in formato ebook dalla Feltrinelli sono Giallo ciliegia di Gabriella Genisi, Un delitto fatto in casa di Gianni Farinetti, Gli eroi della guerra di Troia di Giorgio Ieranò, La sposa scomparsa di Rosa Teruzzi, Viaggiatori di nuvole di Giuseppe Lupo e L'isola misteriosa di Jules Verne.

Prima di salutarci ricordiamo, lato telefonia italiana, che la rete fissa di iliad debutterà entro l'estate del 2021: ormai è ufficiale.