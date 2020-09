Call of Duty: Warzone, una morte assurda causata dal sensore del battito cardiaco

Esistono tanti modi per morire su Call of Duty: Warzone, ma finire eliminati dal proprio sensore del battito cardiaco rappresenta davvero il colmo. Eppure sta accadendo anche questo, e nessuno capisce il motivo: ma proviamo a fare il punto della situazione.

Il giocatore di Call of Duty: Warzone noto su Reddit come GiantDreamDwarf ha dovuto sperimentare una morte assurda sul Battle Royale di Activision. Stava esplorando senza problemi di sorta un'abitazione, poi ha trovato lungo il suo percorso il sensore del battito cardiaco (Heartbeat Sensor). Trattandosi di uno strumento utile lo ha raccolto da terra ed attivato: avrebbe potuto rivelargli, ad esempio, la presenza di pericoli nelle vicinanze, che comunque non vi erano.

Non l'avesse mai fatto: subito dopo è stato eliminato dalla partita all'improvviso, come se qualcuno gli avesse sparato. Peccato che nei paraggi non ci fosse assolutamente nessuno; l'eliminazione tra l'altro è stata assegnata ad un secondo giocatore che era davvero molto distante dal luogo, e che in nessun modo avrebbe potuto influire sul corso degli eventi.

Perché il sensore del battito cardiaco ha eliminato Dwarf? Impossibile stabilirlo con certezza, molto probabilmente si tratta semplicemente di un bug altrettanto assurdo, l'ennesimo dei tanti presenti su Call of Duty: Warzone. Alcuni sono tanto divertenti quanto seccanti: tutti i veicoli sono stati rimossi, pochi giorni fa, perché era possibile guidarli in un certo punto della mappa di gioco e far crashare l'intero server. Vi sembra possibile?

Eccovi il video dell'accaduto: magari voi riuscirete a comprendere ciò che a noi sfugge.