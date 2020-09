Baldur's Gate 3: gli spettatori Twitch e YouTube potranno fare da dungeon master

Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 avrà delle interessanti integrazioni Twitch e YouTube. Grazie ad esse gli spettatori potranno provare ad influenzare la partita dei loro streamer preferiti, selezionando le opzioni di dialogo che saranno disponibili e dettando il ritmo dell'avventura. Saranno, quindi, una sorta di dungeon master del gioco.

Le novità sono state presentate all'interno di un folle videodiario pubblicato dallo sviluppatore belga, nel quale viene mostrato come funzioneranno queste nuove funzionalità. Nella chat di Twitch e YouTube compariranno le opzioni di dialogo a disposizione degli streamer sotto forma di sondaggio. Il creator avrà in questo modo la possibilità di vedere quali sono le opzioni più votate e decidere se seguire l'indicazione dei suoi fan o se fare di testa propria.

Su Stadia questa funzione sarà possibile grazie a Crowd Choice di YouTube, mentre su Twitch ci sarà un'opzione analoga che consentirà anche di vedere le abilità dei diversi personaggi, le statistiche e persino l'inventario dello streamer.

Nella seconda parte del filmato, Larian ha anche svelato di aver trovato un modo per far sì che i filmati siano coerenti anche durante il multiplayer, in particolare in quei momenti che sono determinati dalle scelte dei giocatori. Lo sviluppatore ha detto di aver utilizzato un mix di scene precalcolate e di "telecamere dinamiche fatte su misura" che consente di rendere ogni conversazione cinematografica. Questo sistema è stato ideato per creare in modo efficiente filmati con diversi personaggi. Il tutto senza aver bisogno di budget folli.

Tutte queste novità saranno già disponibili durante l'Early Access di Baldur's Gate 3 che sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PC e Stadia. L'italiano non sarà presente in questa fase, ma lo sarà con il lancio del gioco.