Xbox Series V, spunta una foto su Twitter ma si tratta di un fake

Xbox Series V è comparsa nelle scorse ore su Twitter con una foto che raffigura questo terzo modello della console Microsoft accanto a Xbox Series X e Xbox Series S. Tuttavia, sostengono molti, si tratta di un fake.

Dopo l'annuncio di Xbox Series S e l'ufficializzazione di prezzo e data di uscita per Xbox Series X, c'è insomma chi ha provato ad approfittare dell'entusiasmo generale per buttare fuori una bufala.

La fantomatica Xbox Series V si piazzerebbe fra X e S in termini di potenza, vantando un design più sottile rispetto al modello più potente della linea e l'assenza del lettore disco in favore di un approccio completamente digitale.

Tuttavia la bugia ha avuto le gambe particolarmente corte: chi ha diffuso la foto ha detto che la console ha come nome in codice Edinburgh, ma quest'ultimo termine è in realtà legato ai server Microsoft per xCloud.

Rimaniamo dunque in attesa di notizie vere e concrete: all'appello ormai mancano solo data e prezzo di PS5, e con ogni probabilità verranno annunciati la settimana prossima.

Insomma, sembra che la mossa a sorpresa della casa di Redmond non abbia spinto Sony a cambiare i propri piani...

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e