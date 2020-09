Resident Evil Village: data e ora della diretta del TGS 2020

Capcom ha comunicato ufficialmente la data e l'ora della presentazione di Resident Evil Village che farà durante il TGS 2020. Venerdì 25 settembre 2020 alle 15 italiane, il publisher giapponese presenterà tante novità e aggiornamenti di tutti i suoi giochi più recenti, tra i quali, per l'appunto, l'attesissimo Resident Evil Village.

La fiera giapponese quest'anno si svolgerà, esattamente come è successo alle sue "colleghe", in forma virtuale. Se Microsoft ha detto che Xbox Series X non sarà presente al TGS 2020 con nuove informazioni, Koei Tecmo ha affermato che mostrerà il primo filmato di gameplay di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità proprio durante il Tokyo Games Show.

Anche Capcom ne approfitterà per aggiornare sullo stato di avanzamento dello sviluppo dei suoi giochi, ma soprattutto per mostrare novità riguardanti Resident Evil Village. Lo farà durante la diretta chiamata "Capcom Special Program" che si terrà venerdì 25 settembre 2020 alle 22 locali, ovvero alle 15 italiane. All'interno della diretta sono "in programma reveal e aggiornamenti per i giochi più recenti con titoli quali Resident Evil Village e altri!"

Si tratta di una formula ovviamente generica, ma che potrebbe far pensare alla presenza di alcuni annunci, oltre a nuove informazioni su Resident Evil Village. Cosa ne pensate?