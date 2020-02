Vodafone Special Unlimited: minuti, SMS e 50GB anche contro Tiscali Mobile, i dettagli

Torna disponibile l'offerta Vodafone Special Unlimited di Vodafone Italia, e per la prima volta nell'ultimo anno attacca anche apertamente l'operatore concorrente Tiscali Mobile. Curiosi di saperne di più? Continuate dunque la lettura per apprendere tutti i dettagli.

Nel momento in cui scriviamo, la Vodafone Special Unlimited di Vodafone Italia è tornata, ed è attivabile anche dai nuovi clienti provenienti da Tiscali Mobile: questo non è mai stato possibile, nell'ultimo anno. Dal punto di vista dei contenuti non c'è di che lamentarsi: annotiamo la presenza di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, di SMS altrettanto illimitati verso tutti e di 50 GIGA di internet; tutto questo al prezzo di abbonamento mensile di 6,99 euro (provenendo da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali Mobile).

Va annotato il costo della nuova SIM Vodafone, fissato a 10 euro con 5 euro di traffico incluso; ricordiamo che di recente Antitrust e AGCOM hanno multato anche Vodafone Italia per la vicenda della fatturazione a 28 giorni.