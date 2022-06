Warhammer 40.000 Warpforge: trailer del gioco di carte collezionabili free to play

Everguild ha annunciato che Warhammer 40.000: Warpforge arriverà su PC e dispositivi mobili nel 2023. Potete vederne il trailer qui sopra. Si tratta di un nuovo gioco di carte digitale free-to-play ambientato nel 41° millennio. Warpforge riunirà tutte le principali fazioni dell'universo di Warhammer 40.000 sotto forma di carte digitali che i giocatori potranno collezionare e far combattere in "brutali e frenetiche schermaglie".

In Warhammer 40.000: Warpforge, i giocatori si immergeranno nella storia di Warhammer 40.000 attraverso campagne per giocatore singolo che esploreranno ciascuna delle fazioni in guerra. Combatteranno poi in modalità competitive, sia in gioco regolare che in competizioni a tempo limitato con regole di ingaggio uniche. I giocatori più competitivi potranno prendere parte a guerre tra alleanze di massa.

Dalle risolute armate dell'Imperium alle forze corrotte del Caos e alla miriade di razze Xenos, ogni fazione sarà caratterizzata da stili di gioco e tattiche molto diversi. Al momento della pubblicazione, saranno presenti alcuni degli eserciti più noti, mentre le espansioni porteranno in battaglia altri eserciti e razze nel corso del tempo.

Andres Tallos, CEO di Everguild, ha dichiarato: "In qualità di grandi fan di Warhammer 40.000, siamo impegnati a trasformare questo vasto universo in un CCG che definisca il genere. Con un gameplay veloce e avvincente, modalità di gioco innovative, una grafica superba e un profondo amore per la storia che traspare da ogni dettaglio, stiamo spingendo il limite in ogni aspetto!".

Warhammer 40.000: Warpforge sarà lanciato nel 2023 su Steam. Seguiranno altre piattaforme, tra cui una versione mobile con pieno supporto multipiattaforma.