Watch Dogs Legion: video confronto PS5 e Series X dopo la patch, Xbox in vantaggio

Dopo la pubblicazione della patch "nativa" di Watch Dogs Legion per PS5 e Series X, il canale YouTube VG Tech ha realizzato un nuovo videoconfronto tra le versioni next-gen. Da quanto emerge Ubisoft ha fatto un ottimo lavoro, aggiornando il suo open world in modo che giri a 60 fotogrammi stabili su tutte le piattaforme. Dal punto di vista della risoluzione, la versione Xbox Series X sembra essere leggermente più performante, con una conta pixel leggermente superiore alla versione PlayStation 5.

VG Tech ha testato la versione 2.13.0.0 su Xbox Series X|S e 1.120.000 su PS5. Questo aggiornamento ha introdotto una modalità grafica a 30fps con ray tracing e una a 60fps.

Su Xbox Series X Watch Dogs Legion gira con una risoluzione dinamica che va da 3840x2160 ad un minimo di 2364x1330. Nonostante questo la risoluzione nativa di 3840x2160 è piuttosto rara, ma la console usa del temporal upsampling per raggiungere questo risultato partendo da una risoluzione più bassa.

Su PS5 Watch Dogs Legion arriva ad una risoluzione massima di 3392x1908 e una minima di 2080x1180. La risoluzione nativa a 3392x1908 sembra essere rara, ma Ubisoft utilizza anche in questo caso il temporal upsampling per portare la risoluzione a 3840x2160. Dalla sua la versioen PS5 ha un filtro migliore per le texture se comparato a quello utilizzato dalle versioni Xbox.

La differenza tra le due risoluzioni non è stabile, in alcune scene l'immagine è a 3100x1744 su PS5 e circa 3392x1908 su Xbox Series X, mentre in altre a 2800x1575 su PS5 e 2951x1660 su Xbox Series X.

Su Xbox Series S la risoluzione raggiunta è un 1920x1080 con punti nei quali questa scende a 1200x675.