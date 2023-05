Weird West non avrà un seguito, Wolfeye Studios sta lavorando a un altro gioco

Weird West non avrà un seguito. Quantomeno non a breve, visto che la software house Wolfeye Studios sta lavorando a qualcosa di completamente nuovo e più ambizioso del suo primo gioco, di cui però non si sa ancora nulla.

Ricordiamo che Wolfeye è stata fondata da Raphael Colantonio, ex fondatore di Arkane Studios, e ha come CEO Julien Roby, un altro ex Arkane. Gli echi di Arkane sono presenti in tutto Weird West, il primo gioco di Wolfeye, che possiamo definire un immersive sim isometrico ambientato in un vecchio west decisamente soprannaturale.

Comunque sia, il nuovo progetto vedrà la collaborazione con Galaxy Interactive, una compagnia di investimenti, ed è stato annunciato da Colantonio stesso, che ha spiegato: "La nostra collaborazione con Galaxy ci permetterà di mantenere la nostra indipendenza, ma anche di essere più ambiziosi con il nostro prossimo gioco. Ci troviamo in una situazione ideale!"

L'annuncio afferma che Wolfeye passerà i prossimi mesi a espandere il team di sviluppo e a lavorare su di un prototipo per "una nuova e ambiziosa proprietà intellettuale" che "deve ancora essere annunciata."

Uno dei fan di Wolfeye ha guardato al portfolio di Galaxy Interactive scoprendo che include numerose imprese legate agli NFT, tipo ClubNFT, ImmutableX, MetaverseGo e NFTfi. Quindi ha chiesto a Colantonio se anche il nuovo gioco avrà degli NFT, ma lo sviluppatore ha negato. Del resto ormai quella degli NFT è una bolla scoppiata e non avrebbe moltissimo senso investirci sopra, tirandosi dietro solo tanta cattiva pubblicità.