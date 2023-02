Wild Hearts: un update gratis a marzo aggiungerà nuovi Kemono e missioni

Tramite il sito ufficiale di Wild Hearts, EA e Omega Force hanno parlato in maniera più approfondita del primo aggiornamento post-lancio di spessore in arrivo a marzo, che introdurrà nell'hunting game due Kemono e altri contenuti.

In particolare, l'aggiornamento includerà una serie di nuovi contenuti pensati per i giocatori che hanno completato la campagna principale e sono in cerca di nuove sfide.

In particolare verrà introdotto un mostro descritto come un "Deeply Volatile Kemono", ovvero una variante ancor più coriacea di un semplice Kemono "Volatile". Si tratta dell'Hellfire Laharback, che sarà accompagnato da una nuova quest e un talismano da sbloccare.

Ci sarà anche un mostro inedito, il Grimstalker, un Kemono con le fattezze di un lupo e parente del Dealstaleker. Sarà accompagnato da una nuova quest, nonché armi e armatura craftabili con i suoi materiali.

Infine l'update di marzo di Wild Hearts includerà "nuove missioni ad alta difficoltà, una nuova emote e un nuovo timbro della chat."

Wild Hearts sarà disponibile da domani per PS5, Xbox Series X|S e PC. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione.