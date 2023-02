Ubisoft ha un gioco premium di grandi dimensioni non ancora annunciato in uscita entro marzo 2024

Ubisoft avrà anche cancellato diversi progetti, ma questo non significa che non abbia qualcosa di importante in pubblicazione. Precisamente, pare che la compagnia francese abbia in lista un nuovo gioco "ancora da annunciare", descritto come "un titolo premium di grandi dimensioni". Il periodo di uscita sarebbe l'anno fiscale in arrivo, ovvero tra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024.

L'informazione proviene dalla riunione finanziaria tenuta oggi, 16 febbraio 2023, da Ubisoft. Non sono state date altre informazioni su questo gioco, se non che dovrebbe essere un gioco massiccio. Il termine "premium" si utilizza inoltre per far riferimento a giochi non free to play.

Ricordiamo che nello stesso periodo di tempo dovrebbero essere in uscita i seguenti giochi: Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest, The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile. Un ulteriore gioco di grandi dimensioni sembra quasi troppo, anche per una compagnia di grandi dimensioni come Ubisoft.

Come saprete, Ubisoft si trova in una situazione non ottimale e ha dovuto cancellare svariati progetti, come Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline, Project Q e altri cinque giochi non annunciati.

Durante la riunione odierna, l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha fornito alcuni dettagli aggiuntivi sulle ragioni di queste cancellazioni. "Abbiamo cancellato alcuni giochi perché pensavamo di dover fare spazio ad altri giochi in sviluppo presso l'azienda. Questo sta aiutando tutti gli altri giochi, che stanno procedendo bene nello sviluppo. Ora pensiamo di avere il giusto numero di giochi, sapendo che nell'anno finanziario 2024 pubblicheremo molti giochi che daranno spazio anche agli altri giochi in fase di sviluppo nell'azienda."

"Se consideriamo i 24 mesi, il numero di giochi dell'azienda in lavorazione si ridurrà notevolmente e questo darà spazio ai giochi che abbiamo in cantiere", ha proseguito. "Sappiamo che molti di questi giochi avranno anche dei contenuti post-lancio, e questo richiederà un certo numero di team e talenti per creare tali contenuti".