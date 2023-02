Slime Rancher 2 si aggiorna con un nuovo bioma ghiacchiato e nuove creature

Monomi Park ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Slime Rancher 2, noto con il nome di Song of the Sabres. In questo update è incluso un nuovo bioma e nuove creature. Vediamo tutti i dettagli.

Il bioma di Slime Rancher 2 si chiama Powderfall Bluffs e ha l'aspetto di un'area innevata e boschiva. L'isola è descritta come "una capsula del tempo ghiacciata e gigantesca" nella quale i giocatori potranno trovare antichi misteri che sembrano essersi congelati nel tempo.

Tra le novità vi è un nuovo Slime, il Sabre, chiaramente ispirato alle tigri dai denti a sciabola: questa creatura è in grado di spaventare gli altri Slime con il proprio ruggito. Vi è anche un nuovo animale che sembra un mix tra un pollo e un T-Rex. Inoltre, gli sviluppatori hanno suggerito che vi è un altro Slime estremamente raro che può essere trovato nel nuovo bioma innevato: chi lo troverà per primo?

Powderfall Bluffs si anima soprattutto di notte, quando le anomalie dell'aurora sono visibili. Tra queste sono inclusi alberi e altre piante che brillano come l'aurora boreale e altri effetti visivi d'impatto. Inoltre, vi sono dei ponti che permettono di accedere ad aree della mappa altrimenti inaccessibili. Questo bioma di Slime Rancher 2 è grande quanto i precedenti, ma offre molto più verticalità: ci sarà quindi molto da esplorare.

Tra le altre novità vi è anche l'aggiunta delle palle di neve (e della possibilità di fare battaglie con gli Slime), oltre a nuovi Gadget come la macchina per palle di neve e un globo di neve gigante.

Sappiamo che il gioco ha ottenuto vendite ottime ed è stato sviluppato senza crunch.