Wild Hearts: Koei Tecmo ha svelato i primi dettagli sui contenuti gratuiti di marzo e aprile

Koei Tecmo sta per pubblicare Wild Hearts, il suo "Monster Hunter-like". Dopo l'uscita, però, il team sarà alquanto impegnato nella realizzazione di una serie di aggiornamenti gratuiti, con il primo gruppo di questi previsto già per marzo 2023.

I director di Wild Hearts - Kotaro Hirata e Takuto Ed - hanno svelato che a marzo 2023 saranno resi disponibili nuovi contenti, ovvero nuove creature da affrontare come un nuovo Kemona, nuove varianti per armi e armature, altre missioni da affrontare comprese alcune di alta difficoltà e una serie di correzioni ai bug.

Per quanto riguarda invece aprile 2023, ci saranno nuove creature come un nuovo Kemono, altre varianti per armi e armatura, un nuovo Karakuri, un miglioramento al sistema di armi e armature, ulteriori missioni e altre correzioni dei bug. Chiaramente il team ha un piano preciso per Wild Hearts, che includerà anche nuove emote e nuove ricompense non meglio definite.

In generale le parole dei director sono state generiche, quindi non sappiamo precisamente quanto massicci saranno questi aggiornamenti per Wild Hearts, ma in ogni caso sappiamo che sarà tutto gratuito, quindi chi acquisterà al D1 saprà di avere qualcosa da giocare anche nei prossimi mesi senza dover investire altro denaro.

Sappiamo anche che Wild Hearts non includerà una Photo Mode al lancio. Il team starebbe però pensando all'idea di aggiungerla con un'update futuro: non ci sono certezze per il momento, quindi dovremo aspettare e vedere; probabilmente dipenderà dal successo del gioco e dal livello di richiesta del pubblico.

Ricordiamo che Wild Hearts sarà pubblicato il 17 febbraio 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Potete leggere il nostro speciale su Wild Hearts, che vi spiega come affrontare al meglio il "Monster Hunter" di Omega Force ed Electronic Arts.