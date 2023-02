State of Play annunciato domani, per un insider

Sony annuncerà domani martedì 14 febbraio 2023 il suo nuovo State of Play. A dirlo è stato l'insider The Snitch, ben conosciuto nell'ambiente per le numerose informazioni riportate in anticipo che si sono poi verificate vere.

Dell'arrivo di uno State of Play minore si parla ormai da giorni, per via di quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb. Ora però abbiamo una presunta data di annuncio, fornita da una fonte non sicura, ma comunque considerata attendibile.

La soffiata di The Snitch è arrivata da una battuta fatta a un altro nome noto sulla scena degli insider, Tom Henderson. Il primo aveva pubblicato un post lamentandosi della solita mancanza di notizie sui videogiochi del lunedì. The Snitch gli ha quindi risposto che non c'è niente come i martedì random, suggerendo così già qualcosa. Quindi, in un post successivo, ha spiegato: "Per chiarire: non so niente su di uno State of Play o evento simile che sarà annunciato domani. Punto."

Naturalmente non c'è niente di confermato, quindi non diamo niente per scontato. Comunque sia domani saremo sicuramente attenti per scoprire se The Snitch abbia ragione o meno.