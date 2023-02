Wild Hearts, recensioni molto negative su Steam, la versione PC è un disastro per i giocatori

Wild Hearts sembra essere l'ennesimo caso di versione PC di un gioco pubblicata in condizioni deprecabili, se non proprio disastrose, come traspare dalla recensioni dei giocatori su Steam, che stanno letteralmente massacrando il gioco per i suoi enormi problemi tecnici.

"Compra il nostro gioco oggi e ti promettiamo che funzionerà la settimana prossima," ha scritto l'utente Aveshetta, mettendo in evidenza in poche parole qual è attualmente il problema principale della versione PC di Wild Hearts. Gli fa eco la recensione di Katsummie, che afferma "Il prezzo è più alto degli fps che avrete".

L'utente TemperedFangs ha invece provato ad alzare un po' il tiro: "No! Proprio no! Anche se sistemeranno i problemi di performance dobbiamo smetterla di acquistare giochi da sviluppatori che pensano vada bene vendere a prezzo AAA dei giochi appena funzionanti con l'aspettativa di sistemarli in futuro. Fanculo a ogni sviluppatore che pensa sia giusto vendere questa merda alla gente." L'unico errore che commette è quello di pensare che siano gli sviluppatori a scegliere di mettere in vendita un gioco in queste condizioni, quando evidentemente la scelta spetta soprattutto all'editore.

Quali sono i problemi tecnici della versione PC di Wild Hearts? Scatti ovunque, GPU sotto utilizzate, indesiderati ritorni a Windows e chi più ne ha più ne metta. In linea di massima manca un bel po' di ottimizzazione.

Il tutto si traduce in un giudizio "perlopiù negativo" da parte del pubblico, con il 67% delle 2.046 recensioni presenti al momento di scrivere questa notizia che sono negative.

Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Wild Hearts.