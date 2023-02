Returnal per PC, video analisi di Digital Foundry: bello ma poteva essere perfetto

La versione PC di Returnal è finita sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha realizzato un'interessante video analisi in cui la conversione realizzata da Climax Studios viene definita davvero ben fatta, ma avrebbe potuto essere perfetta.

Nella nostra recensione di Returnal abbiamo citato alcuni strani problemi tecnici del gioco e uno stuttering che si verifica quando si utilizzano le regolazioni più alte, fenomeno che Alex Battaglia ha confermato nel suo articolo e nel video che trovate qui sotto.

In generale, il lavoro effettuato per l'ex esclusiva PlayStation è stato ampiamente lodato dal redattore di Digital Foundry, con una nota di merito per l'eccellente benchmark interno e le funzionalità di pre-shading che si risolvono spesso nel giro di pochi istanti, andando a evitare inconvenienti ben peggiori.

Certo, come detto lo stuttering è comunque presente in alcuni casi, anche durante la semplice esplorazione degli scenari in velocità, e pare legato all'effettistica avanzata, il ray tracing in particolare. Gli sviluppatori sono tuttavia al corrente della questione e stanno lavorando per risolverla nel minor tempo possibile.

Non mancano infine le impostazioni suggerite, che riportiamo di seguito: