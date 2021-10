Windows 11: il bug di Esplora File sta per essere risolto, causava problemi anche ai giochi

Microsoft ha da poco reso disponibile Windows 11. Il nuovo sistema operativo include varie novità e un nuovo design e molti utenti stanno mettendo alla prova quanto realizzato da Microsoft. Come ci si può aspettare, stanno spuntando anche dei bug, come quello di Esplora File, che causa problemi prestazionali, anche ai giochi.

Tramite varie segnalazioni degli utenti, avvenute su Reddit e altri forum, è stato fatto notare che vi sono problemi prestazionali con Windows 11. La causa è il nuovo Esplora File dell'OS. L'utilizzo di Esplora File causa un picco di consumo della memoria del computer e questo causa rallentamenti al resto delle operazioni. Secondo le segnalazioni di alcuni giocatori, questo aveva poi effetto anche nei videogiochi.

Microsoft Surface

Secondo quanto segnalato, Microsoft avrebbe indicato su Feedback Hub di aver trovato una soluzione parziale e che sarebbe stata inclusa nella build 22454. A meno che non si faccia parte del Dev Channel, che ha accesso anticipato alla successiva versione di Windows 11, si dovrà attendere ancora qualche settimana - probabilmente - prima di poter vedere un update al sistema operativo. I test su questo fix procedono da più di un mese, quindi speriamo che la compagnia di Redmond abbia capito cosa sta accadendo e come eliminare il problema.

Pare inoltre che questo bug di Esplora File di Windows 11 fosse stato segnalato tramite il programma Windows Insider lo scorso mese, ma chiaramente la compagnia non ha risolto la cosa in tempo per il lancio.

Pare inoltre che vi siano possibili problemi prestazionali con alcuni processori Ryzen.