Windows 11 è il miglior Windows per i videogiocatori, stando a un trailer di Microsoft

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Windows 11 per sottolineare come sia il miglior Windows di sempre per i videogiocatori. Il filmato mostra ancora una volta alcune delle funzioni avanzate che saranno introdotte, come l'Auto HDR, i tempi di caricamento più rapidi grazie a DirectStorage e l'integrazione completa con l'abbonamento Xbox Game Pass. Proprio a quest'ultimo viene dedicata quasi la metà dell'intero video.

Non è la prima volta che Microsoft fa dichiarazioni roboanti riguardo alle sue intenzioni verso il mondo dei videogiochi, ma in questo caso sembra davvero volerci puntare sopra per diffondere il suo sistema operativo più rapidamente, rendendolo uno strumento per far arrivare a tutti il suo abbonamento videoludico.

Per il resto vi ricordiamo che proprio oggi è stata annunciata la data d'uscita di Windows 11, che sarà dato come aggiornamento gratuito per tutti i sistemi compatibili che già hanno installato Windows 10.