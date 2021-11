Windows 11: nuovo Media Player disponibile da oggi in test

Microsoft ha reso disponibile un nuovo Media Player per Windows 11, disponibile per gli utenti Insider registrati sul Dev Channel, che punta a sostituire il classico lettore multimediale di Windows adattandosi meglio al Fluent Design del nuovo sistema operativo Microsoft.

La nuova applicazione non ha ancora una data di lancio, ma andrà presto a sostituire il vecchio Media Player ereditato da Windows 11, rimpiazzando anche l'applicazione Groove Music grazie alla possibilità di creare e gestire playlist con tanto di eventuali immagini di artisti o album. Sono tutte opzioni già viste, ma sono concentrate in un nuovo player, senza dubbio più elegante, che tra l'altro aggiunge automaticamente alla propria libreria tutti i contenuti aggiunti alle cartelle Audio e Video di Windows.

Il nuovo Windows Media Player per Windows 11 punta a riconqusitare un ruolo dominante tra le applicazioni multimediali di Windows

Aggiornato per l'ultima volta 6 anni fa, Windows Media Player è stato trascurato in funzione di Groove e di altri lettori, ma è tornato in forma smagliante. Sposa infatti il Fluent Deisgn di Windows 11, adotta un look senza dubbio più elegante e include un tema dark, molto utile per non avere traumi alla vista quando si passa dal full screen alla finestra guardando un filmato o un film. Ma pur guardando anche alla sfera video non rimpiazzerà Film & TV che continuerà a evolversi. Inoltre il vecchio Windows Media Player resterà tra i Windows Tools.