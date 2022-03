Winter Ember: trailer e data di uscita per console e PC, annunciata la versione Nintendo Switch

Machine Studios e Blowfish Studios hanno annunciato la data di uscita di Winter Ember, gioco d'azione e stealth sandbox con visuale isometrica. Il titolo sarà disponibile su PC (Steam e GOG), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 19 aprile 2022. È in programma anche una versione Nintendo Switch, che verrà pubblicata successivamente. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Winter Ember è un gioco action stealth immersivo in cui vestiremo i panni di Arthur Artorias, un uomo "senza volto". Nascosti nelle ombre dovremo scoprire un piano misterioso che ha cancellato la famiglia del protagonista dai libri di storia. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Winter Ember.

Per l'occasione sono state anche confermate le lingue in cui verrà localizzato il gioco e purtroppo tra queste non c'è l'italiano. Per completezza sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, slovacco, giapponese e cinese.

"Imbarcati in un'avventura che racconterà una storia oscura piena di personaggi deviati e incentrata su una religione militante decisa a mantenere il controllo a tutti i costi", recita la descrizione ufficiale del gioco.

"Sei Arthur Artorias, l'unico sopravvissuto del massacro che ha devastato l'eredità della tua famiglia e l'ha fatta sparire dai libri di storia. Dato per morto, emergi dall'esilio 8 anni dopo, l'uomo senza volto acceso dalla fiamma e in cerca di vendetta."

"Nei panni di Arthur dovrai rimanere nell'ombra, infiltrarti in case ed esplorare passaggi segreti, ma fai attenzione a non farti scoprire! Scegli il tuo stile di gioco: stordire i nemici potrà tenerli a bada per un po', ma prima o poi si sveglieranno; un rapido taglio alla gola potrebbe essere una soluzione più permanente, ma le macchie di sangue sul tappeto potrebbero essere delle prove schiaccianti! Aguzza l'ingegno, fai sparire i cadaveri, spia dalle serrature e borseggia vittime ignare".

"Pianifica le missioni preparando il tuo arsenale. Con oltre 30 frecce da poter creare, sperimentare è la chiave del successo! Creerai una freccia fumogena per accecare il nemico o aggiungerai del veleno per rendere il gas velenoso? Usa le tue frecce in modo offensivo o difensivo: abbatti pareti indebolite con una freccia dalla punta smussata per sorprendere il nemico, o usa una freccia con corda per raggiungere una posizione sopraelevata e abbattere i nemici dalla distanza."

"Personalizza il tuo stile di gioco grazie a 3 alberi di abilità ben distinti: furtività, combattimento e utilità. Puoi scegliere tra più di 70 abilità attive e passive uniche da sbloccare, per ottenere vendetta a modo tuo."

"Torna alla tua casa nella fredda città vittoriana di Anargal, sull'orlo di una svolta tecnologica. Infiltrati ed esplora vaste ambientazioni piene di tesori e misteri. Dalle gang rivali ai personaggi unici, puoi approcciare ogni scenario in un'infinità di modi. Sfrutta l'ambiente, trova soluzioni ai vari problemi e supera ogni sfida che incontrerai sulla tua strada."