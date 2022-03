Diablo 4: dettagli su regioni, dungeon e ambienti di gioco dal nuovo aggiornamento di Blizzard

Blizzard ha pubblicato il primo aggiornamento trimestrale del 2022 sullo stato dei lavori su Diablo 4, svelando tanti nuovi dettagli su regioni, dungeon e di come il team ha dato vita agli ambienti di gioco, utilizzando oggetti, illuminazione, elementi interattivi e non solo. Per l'occasione, sono state condivise varie clip di gioco che mostrano vari location del gioco, che trovate tutte nel filmato qui sotto.

Stando alle informazioni condivise dal team di Blizzard, in Diablo 4 ci saranno 5 regioni da esplorare e oltre 150 dungeon, tutti realizzati con uno stile definito come un "ritorno all'oscurità", incarnando "l'idea che Sanctuarium sia un luogo pericoloso, un oscuro mondo gotico-medievale".

"Affrontiamo la creazione degli ambienti di Diablo IV secondo un'interpretazione più oscura e meno positiva rispetto ai titoli precedenti", spiega Chris Ryder, direttore artistico degli ambienti di Diablo 4. "L'obiettivo è la credibilità, non il realismo. La credibilità deriva dall'uso di materiali e dalla costruzione deliberata di architetture e manufatti che incontrerai durante il gioco nelle spedizioni e nel mondo esplorabile. Inoltre, le condizioni atmosferiche regionali, i biomi locali diversificati e un senso di storia gettano le basi di come un oggetto o un luogo dovrebbero apparire graficamente in un mondo medievale come Sanctuarium."

L'altra parola d'ordine nella realizzazione degli ambienti di gioco è i "vecchi maestri", ovvero imparare da artisti classici come comporre immagini suggestive e uniche.

"Il pilastro dei "vecchi maestri" ci offre una lente con cui filtrare le nostre opere, tenendo in considerazione le tecniche utilizzate dai grandi artisti classici come Rembrandt, che controllano il livello del dettaglio e dell'intervallo dei toni, e sfruttano anche in modo esperto le tavolozze di colori", afferma Ryder.

Le varie aree di Diablo 4 presenteranno variazioni di illuminazione e condizioni meteorologiche, come nebbia e pioggia, e saranno arricchite di oggetti dinamici.

Ad esempio, "buona parte degli elementi presenti nella Costa di Scosglen è interattiva", spiega Chaz Head, direttore artistico degli ambienti di Diablo 4. "Le barche che si muovono con le onde, le reti dei pescatori appese ad asciugare al mercato. Il nostro scopo principale qui è dare un senso di vita all'architettura e al terreno. Gli elementi culturali aiutano a dare tangibilità e reale credibilità al mondo di Diablo."

Nell'aggiornamento di marzo 2022 di Diablo 4, viene approfondito anche l'approccio del team per la realizzazione dei dungeon del gioco. Considerando che saranno più di 150 al lancio del gioco, il team aveva bisogno di un approccio abbastanza flessibile per ottenere un ottimo rapporto qualità/quantità.

"Per poter supportare più di 150 spedizioni, abbiamo dovuto cambiare il modo in cui creare l'arte degli ambienti in modo che risultasse abbastanza versatile da poter essere usata in più luoghi e non in una sola spedizione", spiega Brain Fletcher di Blizzard. "L'abbiamo divisa in quelli che definiamo pezzi di mappa. Vorremmo farti vedere un po' di pezzi di mappa e alcuni dei modi che abbiamo per mischiarli assieme agli elementi, agli elementi interattivi e alle luci per creare spedizioni variegate, fatte a mano e, ciò nonostante, create proceduralmente.".