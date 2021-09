WipEout Rush annunciato per iOS e Android, trailer e finestra di lancio

Sony ha annunciato WipEout Rush, nuovo titolo della serie racing in arrivo su smartphone e tablet iOS e Android nei primi mesi del 2022.

L'annuncio è arrivato tramite i colleghi di IGN, che hanno condiviso il primo trailer ufficiale del gioco, che potrete ammirare nel player qui sopra.

WipEout Rush include 60 navicelle da corsa dai precedenti capitoli, una campagna single player con 12 gare Championship Cup in cinque scenari diversi. Il publisher Rogue Games afferma che il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo sui device moderni.

La campagna include anche una narrazione influenzata dai fumetti che offrirà una maggiore personalità ai piloti. La colonna sonora è composta da Alastair Lyndsay, compositore veterano di Sony. Di seguito la prima galleria di immagini ufficiali:

L'editore Rogue Games è consapevole della grande attesa dei fan per un nuovo capitolo e non vuole deludere le aspettative "Se voglio vivere quel tipo di esperienza di corsa viscerale, coinvolgente e intensa, la troverò continuando ad attenderne (il ritorno) su PlayStation", ha dichiarato l'amministratore di Rogue, Matt Casamassina. "Ma al tempo stesso, siamo felici di aver potuto re-immaginare wipEout per dispositivi mobile con alcune meccaniche di gioco nuove e divertenti, oltre a una splendida grafica".

"Speriamo che i fan si avvicinino a questo gioco con una mente aperta, perché, anche se diverso, siamo orgogliosi di rimettere a fuoco il franchise di WipEout in una nuova versione. E abbiamo riversato molto amore nella presentazione, che include un sacco di navi e tracce storiche del franchise, una nuova narrazione ispirata ai fumetti, una colonna sonora elettronica appropriata alla saga e una splendida grafica che gira a 60 fotogrammi al secondo sui dispositivi moderni".