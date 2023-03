Wo Long: Fallen Dynasty x Naraka: Bladepoint, annunciati contenuti crossover per i due giochi

Koei Tecmo e NetEase hanno unito le forze per dare vita al crossover tra Wo Long: Fallen Dynasty e Naraka: Bladepoint. Grazie a questa collaborazione arriveranno vari contenuti per ambo i giochi, con i primi già disponibili per il battle royale di 24 Entertainment.

I giocatori di Naraka: Bladepoint durante tutto il mese corrente potranno ricevere varie ricompense a tema con l'action RPG di Team Ninja. Fino al 15 marzo è possibile ottenere l'accessorio epico per Ako "Lu Bu Mask", collezionando dei "Scroll Frament" completando le quest giornaliere proposte.

Fino al 23 marzo sarà attivo anche un evento di log-in giornaliero con sette ricompense in palio tra cui avatar, background e accessori sempre a tema Wo Long: Fallen Dynasty. Saranno inoltre disponibili vari oggetti cosmetici nel negozio interno di Naraka: Bladeboint. Trovate tutti i dettagli del crossover sul sito ufficiale del gioco.

Per quanto riguarda i contenuti crossover in arrivo per Wo Long: Fallen Dynasty, il sito ufficiale parla di "un pacchetto DLC" a tema Naraka: Bladepoint che verrà pubblicato in futuro, ma per il momento non ci sono dettagli precisi su tempistiche e cosa possono aspettarsi i giocatori.

Nel frattempo Wo Long: Fallen Dynasty ha registrato il lancio migliore per un gioco Team Ninja su Steam, nonostante le molte recensioni negative per via dei problemi tecnici della versione PC. Il gioco è disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One ed è incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.