World War Z: Aftermath, nuovo trailer del gameplay per lo sparatutto cooperativo

World War Z: Aftermath, l'edizione definitiva dello sparatutto cooperativo sviluppato da Saber Interactive, è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay che si concentra in particolare sulle novità del gioco.

Presentato con un video all'IGN Expo 2021, World War Z: Aftermath aggiungerà due nuove missioni al pacchetto originale, ma anche nuovi personaggi, un sistema di combattimento melee ridisegnato e altro ancora.

Il gioco, in uscita in autunno su PC, PS4 e Xbox One con le versioni PS5 e Xbox Series X|S in arrivo nel 2022, parte dalle solide basi dell'originale World War Z, con i suoi oltre 3 milioni di copie vendute, arricchendo l'esperienza con svariate aggiunte.

World War Z: Aftermath, un artwork del gioco.

World War Z: Aftermath, ispirato al film campione d'incassi di Paramount Pictures, è lo sparatutto zombie co-op definitivo, nuova evoluzione dell'originale World War Z che ha appassionato 15 milioni di giocatori. Affronta l'apocalisse zombi su console e PC grazie al cross-play.

Gioca insieme a un massimo di tre amici oppure in singolo con compagni IA contro orde di zombi famelici in nuovi episodi narrativi ambientati in tutto il mondo. Riconquista la Città del Vaticano in un'epica sfida a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nell'innevata penisola della Kamchatka, in Russia.

Nuove storie da un mondo in guerra

Nuove missioni storia: riconquista la Città del Vaticano in un'epica sfida a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nell'innevata penisola della Kamchatka, in Russia.

Gioca nei panni di personaggi vecchi e nuovi e fronteggia i non-morti con un nuovo brutale sistema di combattimento in mischia, decimando zombi con mosse uniche, vantaggi e nuove armi come la falce e la mannaia.

Respingi nuove mostruosità non-morte, compresi branchi di topi affamati di carne che semineranno il caos nella tua squadra.

La nuova generazione degli sciami di zombi

Gioca in glorioso 4K|60 FPS. Affronta ondate di zombi di difficoltà crescente nella nuova modalità di gioco Resistenza XL, con una quantità di non-morti mai vista finora sul tuo schermo! Resistenza XL arriverà su PC in un aggiornamento gratuito post-lancio.

Una nuova prospettiva più coinvolgente

Vivi una prospettiva nuova ed incredibilmente emozionante con la modalità in prima persona di Aftermath.

Fai salire di livello otto classi (Pistolero, Devastatore, Macellaio, Medico, Meccanico, Sterminatore, Dronista e la nuovissima classe Avanguardia), ognuna con i propri vantaggi e stili di gioco.

Personalizza le tue armi per sopravvivere a ogni sfida e supera missioni giornaliere con modificatori speciali per ricompense bonus.