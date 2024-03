WWE 2K24, le novità della modalità La Mia Ascesa nel nuovo trailer

Il nostro percorso cambierà in maniera sostanziale a seconda della storia selezionata, presentando situazioni e avversari differenti e vedendo per la prima volta il coinvolgimento attivo di superstar come Reigns, Cody Rhodes, "Dirty" Dominik Mysterio, Mick Foley, Shotzi e altri ancora, con oltre sei ore di dialoghi originali .

Nel dettaglio

La storyline Undisputed racconterà di come Roman Reigns voglia seguire le orme di The Rock e sbarcare a Hollywood, abbandonando per il momento il suo ruolo in WWE ma risultando poi infastidito dalla nostra eventuale ascesa. Svolgerà dunque il ruolo di vero e proprio villain nonché "boss finale" dell'esperienza.

La storyline Unleashed ci metterà invece nei panni di una lottatrice che parte dai circuiti indipendenti e riesce a ottenere un contratto con la WWE, ma dovrà dimostrare continuamente il proprio valore per far sì che il suo sogno si realizzi.

Abbiamo provato WWE 2K24 il mese scorso.