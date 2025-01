Xbox Game Pass incide in maniera devastante sulle vendite dei giochi, dice un giornalista

" Le perdite sono inferiori se si tratta di grandi uscite mainstream, ma in generale guardate come si è posizionato in classifica Senua's Saga: Hellblade 2, oppure dove è riuscito ad arrivare Indiana Jones e l'Antico Cerchio, o ancora Starfield."

Nel corso di una sessione di domande e risposte, Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry, ha citato dati secondo cui Xbox Game Pass incide in maniera devastante sulle vendite dei giochi presenti all'interno del suo catalogo.

Sostenibile oppure no?

Lo scorso febbraio Microsoft ha confermato ancora una volta che Xbox Game Pass è redditizio, ma è evidente che si tratta di un cambio di paradigma rispetto ai tradizionali modelli di business e lo stesso Christopher Dring si è detto combattuto al riguardo.

"In realtà sono combattuto sull'abbonamento", ha detto il giornalista. "Credo che possa portare a una perdita di incassi, e servizi come questo rendono le cose più difficili per tutti gli altri. Provate a pubblicare un gioco indie su Xbox in questo momento che non sia su Game Pass."

"Tuttavia anche convincere la gente a giocare al tuo titolo nel 2024 / 2025 è molto, molto, molto difficile; e l'abbonamento permette ai giochi di arrivare a molta gente. Sappiamo dai dati che ci sono molte persone che giocano solo a Call of Duty, ad esempio."

"Se alcune di queste persone decidessero di acquistare Call of Duty quest'anno tramite Game Pass, e quelle stesse persone approfittassero dell'opportunità di giocare ad altri titoli su Game Pass, che altrimenti non avrebbero giocato... è difficile sostenere che sia una cosa negativa."