Xbox Game Pass: Moonscars arriva al D1 sul servizio Microsoft, ecco data e tutte le piattaforme

Tramite un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, gli autori di Moonscars hanno confermato che il gioco d'azione soulslike/metroidvania sarà pubblicato sin dal D1 su Xbox Game Pass. La data di uscita è il 27 settembre 2022 e il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e PS5.

Moonscars è un gioco dal taglio oscuro, con uno stile grafico desaturato con alcuni colori in forte contrasto, come il rosso e il giallo. Il gioco è pubblicato da Humble Bundle e proporrà un mix di piattaforme, combattimenti ed esplorazione non lineare, con vari tipi di attacchi e abilità da assegnare al nostro personaggio.

Una demo di Moonscars era stata pubblicata su Steam durante l'evento Next Fest, ma non è più disponibile

Moonscars

Vi abbiamo però proposto un provato di tale demo, nel quale vi abbiamo spiegato che: "Moonscars è senza dubbio un titolo promettente, che miscela meccaniche soulslike e metroidvania in maniera forse non troppo originale ma senz'altro competente, proiettandoci all'interno di un'ambientazione che sembra aver qualcosa da dire. Solido nei combattimenti e con tante sfaccettature ancora da rivelare, l'action platform targato Black Mermaid avvolge fin dalle prime battute nelle proprie atmosfere, e la breve demo lascia sicuramente la voglia di tornare a vestire i panni di Grey Irma per aiutarlo a trovare le risposte che cerca."