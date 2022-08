Xbox Game Pass: ecco quanto ha pagato Microsoft per avere Cooking Simulator nel catalogo

Lo studio Big Cheese Studio ha svelato quanto ha speso Microsoft per avere Cooking Simulator su Xbox Game Pass. Stando ai dati svelati nell'ultimo resoconto finanziario, il colosso di Redmond ha pagato in un'unica soluzione 600.000 dollari per aggiungere il simulatore al catalogo del suo servizio.

Cooking Simulator è arrivato nel Game Pass lo scorso 11 agosto. Si tratta, come suggerisce il nome, di un simulatore di cucina, in cui dobbiamo preparare oltre 80 ricette o usare in maniera creativa gli ingredienti messi a disposizione. Globalmente sono state vendute più di 700.000 copie del gioco e sono state acquistate 400.000 copie dei vari DLC pubblicati dopo il lancio.

Dal report pubblicato da Big Cheese Studio apprendiamo che i 600.000 dollari pagati da Microsoft rappresentano ben il 22% dei ricavi registrati dalla compagnia nel precedente anno fiscale. Dunque sulla carta l'accordo sembrerebbe decisamente vantaggioso per lo studio, specialmente se pensiamo che Cooking Simulator è uscito nel 2019 su Steam e che negli anni ovviamente l'interesse del pubblico per il titolo è calato notevolmente.

Cooking Simulator, un'immagine tratta dal gioco

Si tratta di un dettaglio senza dubbio interessante, dato che ci dà un'idea, per quanto comunque molto vaga, degli accordi commerciali stretti da Microsoft con i vari publisher per arricchire di mese in mese il catalogo di Xbox Game Pass e di come le cifre per forza di cose possono cambiare drasticamente in base al gioco. Ad esempio, includere Marvel's Guardians of the Galaxy è costato al colosso di Redmond tra i 5 e i 10 milioni di dollari.