Fire Emblem Warriors: Three Hopes, vendite per un milione di copie

Fire Emblem Warriors: Three Hopes ha totalizzato vendite per un milione di copie: un ottimo risultato per lo spin-off action della serie Nintendo, disponibile in esclusiva su Switch dallo scorso giugno.

Accolto con voti mediamente alti nelle recensioni internazionali, Fire Emblem Warriors: Three Hopes ha raggiunto questi numeri nel giro di circa due mesi, molto più rapidamente rispetto al precedente episodio, che ne ne ha impiegati sei.

Sembra insomma che la formula in stile Dynasty Warriors utilizzata da Omega Force per questi spin-off funzioni sempre meglio, anche a livello commerciale.

Nella recensione di Fire Emblem Warriors: Three Hopes vi abbiamo raccontato di come il gioco racconti una storia alternativa rispetto a Three Houses, il capitolo della serie Nintendo su cui si basa.

L'esperienza non si limita però a catapultarci all'interno delle entusiasmanti battaglie uno-contro-mille tipiche dei musou, bensì aggiunge meccaniche RPG e variazioni sul tema in grado di aumentare la varietà del gameplay.