Xbox: il controller in stile Xbox 360 di Hyperkin è disponibile in preorder (in USA)

Dopo l'annuncio, arriva infine il particolare controller di Hyperkin costruito con le stesse fattezze del vecchio controller di Xbox 360 ma compatibile con Xbox Series X|S e PC, di fatto come una periferica dedicata alle nuove console ma dall'aspetto "vintage".

Annunciato lo scorso novembre, il controller "Xenon" non è una periferica ufficiale di Microsoft ma riprende precisamente le fattezze e le caratteristiche del vecchio controller Xbox 360, da molti considerato uno dei migliori controller in assoluto usciti nella storia delle console, e in certi casi ancora utilizzato da alcuni utenti, soprattutto su PC.

Il controller modello Xbox 360 è disponibile al preorder da oggi sul sito di Hyperkin, ma il problema è che lo store ufficiale in questione non effettua spedizioni al di fuori degli USA, dunque l'iniziativa sembra sia inaccessibile, per il momento, dalle nostre parti.

Ci sarà da aspettare l'eventuale comparsa dei controller sul mercato all'interno di altri canali: per il momento, lo Xenon è disponibile in 4 colorazioni: bianco, nero, rosso e rosa, con la tipica disposizione dei tasti dell'epoca Xbox 360, le medesime colorazioni di queste e alcune modifiche che riguardano soprattutto i tre tasti funzione presi direttamente da Xbox Series X|S, disposti intorno al tasto Xbox centrale.

Il prezzo, in USA, è di 49 dollari. Si tratta della seconda iniziativa su questo stile, dopo quella che ha rilanciato l'ancor più vecchio e iconico "Duke" risalente alla prima Xbox, recentemente tornato sul mercato per Xbox Series X|S.