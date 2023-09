Xbox invita a giocare invece di perdere tempo con la console war

L'account ufficiale di Xbox su X ha inviato un messaggio distensivo a tutti i giocatori in ascolto, invitandoli a non perdere tempo con la console war e di usarlo invece per giocare. Molti ci hanno visto una specie di risposta alle discussioni nate dal lancio di Starfield, ma immaginiamo che sia qualcosa di condivisibile a prescindere dal gioco del momento.

Una questione sempre aperta

Fate i giochi, non la guerra

Come non condividere il messaggio di fondo? Del resto il senso della console war non è ancora chiaro, a parte per alcuni psichiatri che hanno studiato a fondo la questione. Come sottolineato in alcune risposte al post di Xbox, i giocatori dovrebbero lasciare che a competere siano le multinazionali, visto che alla fine sono loro che ci guadagnano.

Va anche detto che la console war esiste in qualche modo sin da quando è nato il concetto di console. Negli ultimi anni è stata semplicemente esasperata dai social e del maggior peso assunto dalla comunicazione nel settore.