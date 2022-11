Xbox Live compie 20 anni oggi: il tweet commemorativo di Microsoft

Oggi si celebra il 20° anniversario di Xbox Live, con Microsoft che ha ricordato la ricorrenza attraverso un tweet dell'account ufficiale di Xbox, ringraziando peraltro gli utenti che sono rimasti fedeli al più vecchio servizio su abbonamento della console Microsoft.

"Sono passati 20 anni da quanto Xbox Live andò online la prima volta e i ricordi ci riscaldano ed emozionano dentro", si legge nel tweet di Xbox, "Grazie ai fan e ai giocatori, vecchi e nuovi, che sono rimasti con noi!" Il servizio Xbox Live venne lanciato il 15 novembre 2002, all'epoca sulla prima Xbox, cambiando di fatto il modo in cui veniva fruito il multiplayer su console.



Sebbene il multiplayer online fosse presente anche in precedenza, l'infrastruttura introdotta da Xbox Live era qualcosa di assolutamente mai visto prima, con un servizio centralizzato e standardizzato, in grado di offrire un'esperienza di alto livello e integrata nel sistema operativo della console. Alquanto fantascientifica, all'epoca, era anche la possibilità di poter gestire la lista amici e chattare in vocale con gli altri utenti utilizzando l'headset che veniva fornito con il kit di lancio, poi distribuito anche con le nuove console in vendita.

L'idea di utilizzare un singolo account generale per tutti i giochi online, inoltre, attraverso la creazione della propria Gamertag, ha rappresentato uno step evolutivo di fondamentale importanza per il gioco su console, aprendo la strada al modo di concepire il multiplayer che adesso è considerato standard.

Forse meno romantico da ricordare, ma il lancio di Xbox Live venne anche sdoganato il servizio su abbonamento che imponeva il pagamento di una sottoscrizione per il gioco multiplayer online, diventato poi uno standard adottato anche dagli altri concorrenti. Tuttavia, si trattava comunque di un cambiamento notevole nella qualità del multiplayer in generale e del modo di fruire i videogiochi su console.