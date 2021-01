Xbox: Major Nelson festeggia i 20 anni di carriera presso Microsoft

Per molti Larry "Major Nelson" Hryb è l'uomo immagine di Xbox. È stato lui, infatti, il primo volto pubblico della console di Microsoft e oggi, nonostante Phil Spencer abbia sicuramente maggior spazio, continua a rappresentare la vecchia guardia che è sopravvissuta a 4 generazioni di Scatole X e soprattutto al disastroso periodo di Don Mattrick. Il 15 gennaio di 20 anni fa il Maggiore entrò in Microsoft e da quel momento si impegnò a diffondere il verbo di Xbox nel mondo.

Larry Hryb non entrò in Microsoft direttamente per la divisione Games. Anzi, il 15 gennaio 2001 fu assunto per entrare nel team di MSN Music, un progetto che avrebbe dovuto nascere in contemporanea con Windows XP. Per sua fortuna la sua carriera è sopravvissuta a quel servizio, Zune e tutti gli altri tentativi di MS in quel settore.

Microsoft, anzi, in questi 20 anni è passata da 38.000 a oltre 160mila dipendenti, espandendo a dismisura il suo raggio di azione, oltre che il suo valore. Per fortuna di Hryb nel "corridoio affianco c'era un piccolo team che stava lavorando ad una piattaforma di gaming che sarebbe stata lanciata più avanti, chiamata Xbox". E da qual momento cominciò un sodalizio apparentemente inaffondabile.

Da qual momento in poi "mi sentii come un bambino al a Disney Word. Era tutto quello che desideravo e lo è ancora. Anche perchè conosco alcuni dettagli riguardo ai prossimi progetti e, beh, sono terribilmente eccitato riguardo al futuro di Xbox", ha concluso.

Noi non possiamo che fare i complimenti a questa figura sempre positiva per la nostra industria. Preparata, posata e mai fuori dalle righe, anche quando posa con un Lancer in mano. Quindi, cento di questi giorni, Maggiore!