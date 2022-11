Xbox non smetterà di vendere giochi per favorire il Game Pass, ha dichiarato Phil Spencer

Xbox non vuole rimpiazzare completamente l'idea di acquistare e possedere un gioco solo per favorire l'Xbox Game Pass. A dirlo è stato Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsft, in un intervista con la testata The Verge, dove ha parlato di voler continuare a vendere i giochi che escono sul servizio.

Spencer ha spiegato che il modello di business degli abbonamenti è interessante per alcuni giochi e aiuta a diversificare le scelte dei giocatori, ma i giocatori che acquistano e posseggono un gioco sono sempre fondamentali per gli affari della compagnia.

Spencer: "Non abbiamo l'obiettivo di farci pagare 15 dollari al mese da tutti. Crediamo che gli abbonamenti siano un modello di business interessante per certi giochi e certi clienti. Lo vedo davvero come un modo per diversificare il modo in cui la gente costruisce la sua libreria di giochi e come i creator raggiungano i clienti che gli interessano con i loro contenuti. Dal mio punto di vista, farà sempre parte del business. Credo che la gente che acquista e possiede i suoi giochi sarà sempre una parte importante del business per molti anni ancora."

Spencer ha poi chiosato: "Ciò che vogliamo è di portare più giocatori a giocare più giochi, rendendo la vita più facile a tutti quelli che vogliono giocare."

Insomma, Xbox vuole che di due modelli convivano, non che uno soppianti completamente l'altro.