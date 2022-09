Xbox "ha parlato con grandi editori giapponesi riguardo all'acquisizione", svela Imran Khan

Imran Khan, noto giornalista videoludico, ha preso parte al podcast Giant Bombcast e ha svelato che Microsoft ha parlato con dei grandi editori giapponesi riguardo a una possibile acquisizione. Inoltre, Xbox è interessata anche a studi di sviluppo minori.

Come potete leggere nel tweet poco sotto, Imran Khan ha affermato: "Microsoft ha parlato con alcuni editori giapponesi maggiori riguardo a una acquisizione. Non saprei dire quanto avanti sono andati con la discussione, ma hanno parlato e sono interessanti ad editori e studi di sviluppo minori giapponesi".

La citazione è stata condivisa dall'utente Souls Ninja.

Questa dichiarazione, ovviamente non ufficiale ma proveniente da una fonte attendibile, conferma quindi che Microsoft e Xbox continuano a essere interessate all'espansione degli Xbox Game Studios e all'acquisizione di team giapponesi.

Lo sforzo in tale direzione potrebbe non solo attirare più pubblico giapponese verso Xbox, ma servirebbe a rendere sempre più varia l'offerta di Xbox Game Pass anche per il pubblico internazionale.

Non sappiamo però quanto sia grande l'interesse degli editori giapponesi e se effettivamente Microsoft avrà la possibilità di fare acquisizioni su suolo nipponico.

Voi cosa sperereste?

In precedenza era già stato detto che per Sarah Bond Microsoft non smetterà di investire sul Giappone.