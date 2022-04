Xbox Publishing Japan collabora a giochi dal grande budget con sviluppatori di fama mondiale

La divisione giapponese di Xbox Game Studios Pushing sta collaborando con sviluppatori di "fama mondiale" su giochi "dal grande budget" stando alle parole del senior producer Matt Smith e alcuni annunci lavorativi pubblicati da Microsoft.

Con un messaggio su Twitter, Smith afferma che il team situato nel Sol Levante sta crescendo e che sta lavorando "con sviluppatori di prim'ordine su prodotto rivoluzionario per Xbox."

Nei tweet successivi, Smith ha elencato varie posizioni lavorative aperte per la divisione giapponese di Xbox Games Studios Publishing Japan, in cui si parla di "lavorare direttamente per Xbox e con sviluppatori di fama mondiale su giochi all'avanguardia per un vasto pubblico internazionale e con il supporto di Microsoft".

Un altro annuncio di lavoro invece recita: "Stiamo cercando candidati con un grande bagaglio di esperienze nel software engineering per giochi dal grande budget".

Per chi non lo sapesse, Xbox Game Publishing è una divisione di Microsoft che si occupa principalmente di publishing di giochi realizzati da sviluppatori e studi indipendenti per console Xbox e PC.

Dalle parole di Smith e gli annunci di lavoro pubblicati da Microsoft sembrerebbero dunque esserci all'orizzonte progetti ambiziosi realizzati in collaborazione con studi e autori giapponesi piuttosto importanti. Il che potrebbe rivelarsi una strategia estremamente interessante, in quanto potrebbe rafforzare l'appetibilità di Xbox in Giappone, nonché aumentare la varietà del catalogo di Xbox.

E chissà magari tra i progetti in corso d'opera degli Xbox Game Studios Publishing Japan c'è anche la presunta esclusiva Xbox di Hideo Kojima.

Nel frattempo Chris Novak, capo della divisione ricerca e design di Microsoft, ha lasciato la compagnia dopo 20 anni di carriera.